Secondo giorno di lavoro nella sede del ritiro della Lazio, prima conferenza stampa. Ad arrivare ai microfoni dei cronisti presenti il capitano Senad Lulic, senatore dello spogliatoio, che ha raccontato molti aspetti della nuova stagione: “Siamo sulla buona strada, vogliamo migliorare ogni anno, stiamo crescendo e sappiamo che il campionato italiano non è semplice. Non sarà facile conformarsi ma uniti possiamo dimostrare che siamo una squadra forte e ci prepareremo al massimo”.



MERCATO - Si è ovviamente soffermato sul mercato e sui nuovi arrivati: “Ogni anno le squadre si rinforzano, sono andati via alcuni giocatori ma ne sono arrivati altri. Spero ne arrivino altri, con giocatori forti possiamo alzare il livello. Spero che sul mercato arrivi qualcosa di più. I nuovi giocatori? Li ho visti motivati e anche a noi vecchi danno qualcosa di piu. È sempre importante avere concorrenza”. Un punto sulla nuova stagione: “La cosa positiva è che abbiamo fatto vedere un bel calcio offensivo, quello che non voglio più vedere sono i cali che abbiamo avuto con Salisburgo e Inter. Gol subiti? Giocando così offensivo ti sbilanci dietro, dobbiamo abbassarci con i quinti. Devi cercare di subire di meno, questo sarà l’obiettivo”. Un accenno a CR7: "Aumenta la qualità del campionato, Ronaldo fa bene a tutto il calcio italiano”. Tra obiettivo e rinnovo: "Il primo obiettivo è lavorare bene queste due settimane. Vediamo più avanti... Rinnovo? Ho altri due anni di contratto, non penso ancora al rinnovo. Sono qui da 8 anni, ormai la Lazio è casa mia. Del rinnovo parleremo più avanti, ora è troppo presto”. Infine un punto sulle big: "Non è detto che rafforzando la squadra poi funzioni. I giocatori devono funzionare. Si però si sono rafforzati, come il Milan ma questo non garantisce che funzioni tutto”.