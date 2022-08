Michelle Hunziker diventerà presto nonna. A lanciare l'indiscrezione il settimanale Chi, che ha svelato come la figlia Aurora Ramazzotti, avuta dall'ex marito Eros Ramazzotti, sia incinta.



Aurora, 25 anni, dal 2017 ha una relazione con Goffredo Cerza, business analyst: si attende solo l'annuncio ufficiale sui social, ma come si legge sul settimanale la showgirl diventerà mamma a gennaio. Per la gioia di papà Eros (59 anni) e mamma Michelle, a 45 anni pronta a diventare nonna ma con un fisico ancora mozzafiato!



Nella nostra GALLERY le foto di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti.