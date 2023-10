Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato dall’auditorium del Centro Culturale 'Il Pertini' in occasione della consegna di un premio, la Spiga d'Oro, nella sua cittadina d'origine, Cinisello Balsamo, in provincia di Milano: "Chi scelgo tra Thuram e Lukaku? La mia risposta è molto più semplice rispetto a quella di Marotta. Thuram assolutamente perché è un ragazzo che ha voluto l'Inter, l'ha scelta almeno quanto noi abbiamo scelto lui. Già due anni fa avevamo chiuso l'operazione con lui, poi si fece male. Ma non ci siamo mai dimenticati di lui e lui evidentemente non si è mai dimenticato di noi. Anche quando sono arrivate altre società che ora negano di averlo trattato e invece ci sono state. Ma lui ha scelto l'Inter come l'Inter ha scelto lui".



SULLO SCHERZO DELLE IENE - "Mi chiamano Piero da Cinisello? Basta anche Piero. Ho notato che mi riconoscono più per quella cosa delle Iene che per tutto il lavoro fatto. E' stata una cosa divertente dai, è stato anche istintivo rispondere in quel modo, non so neanche io come mi sia venuto. E' uscita bene, ho visto che è diventata anche un meme"