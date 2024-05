Ausilio, nuovo affondo contro Lukaku: "Ha fatto cose lontane dall'essere corrette, contento di quello che è arrivato dopo"

Il direttore sportivo dell’Interè uno dei protagonisti del docufilm prodotto dalla Lega Serie A sulla conquista del ventesimo Scudetto da parte dell’, “Intergalactic”. Il dirigente nerazzurro si è soffermato su alcuni dei segreti sulla squadra di Inzaghi, passando per il racconto di come siano nati due colpi determinanti come Marcus Thuram e Yann Sommer. Ma rilasciando, la cui mancata permanenza all’Inter ha costretto lo stesso Ausilio a cambiare le sue strategie.- Queste le parole del ds nerazzurro: "Preferirei non parlarne,Per me è una cosa chiusa dall'8 di luglio, perché ricordo perfettamente la data. Non c'è nessun problema e sono contento di quello che è arrivato dopo".- Al suo posto è arrivato dal Borussia Monchengladbach, capace di trasformarsi da attaccante esterno a partner perfetto, in posizione più centrale, di Lautaro Martinez: "La prima volta che ne ho parlato in società fu dopo la cessione di Lukaku al Chelsea. Giocava esterno alto nel Gladbach,Oltre a Dzeko ci mancava qualcosa per completare il reparto e lui era il prescelto. Si infortunò, rimase ai box per qualche mese e dovemmo cambiare obiettivo (arrivò Correa, ndr). Però quegli incontri sono stati la base,Lui non l'ha dimenticato e nemmeno Marcus, che ricordava il progetto che avevamo su di lui. Così ci siamo presi quel vantaggio necessario per ingaggiarlo".