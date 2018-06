Piero Ausilio a cuore aperto: il ds dell'Inter si è fermato a parlare con i giornalisti presenti all'uscita della sede nerazzurra, tra cui Pasquale Guarro di Calciomercato.com. Ecco le dichiarazioni da parte del dirigente del club meneghino, importantissime in chiave mercato:



SU MALCOM - "Incontro con Spalletti? Eravamo su a parlare con il ragazzo e anche con Spalletti di quali possono essere le strategie da qui alla fine. Malcom è di un'altra squadra e quando è così si può solo monitorare. Poi vedremo piano piano se ci saranno degli sviluppi, per lui come per altri".



SU PERISIC E BROZOVIC - "Perisic e Brozovic rimangono all'Inter a giocare la Champions League"



SULLE PLUSVALENZE - "Plusvalenze? Siamo sempre stati sereni, c'è da lavorare, abbiamo lavorato tanto: abbiamo fatto quasi tutto, manca ancora qualcosina, abbiamo ancora qualche giorno"



SU NAINGGOLAN - "Siamo contenti, Nainggolan è un giocatore forte e l’ha dimostrato."



SU ICARDI - "Icardi? Ha un contratto lungo, abbiamo sempre detto che ci siederemo a discutere il rinnovo. Abbiamo sempre detto che avremmo potuto pensare a qualcosa di diverso in questo contratto. Sarà così, ma adesso stiamo definendo cose che hanno scadenze diverse, ma con calma faremo anche il contratto di Icardi".