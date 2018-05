Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato a Premium Sport prima dello spareggio Champions contro la Lazio, decisivo per strappare l'ultimo pass disponibile per la prossima Champions League:



SU DE VRIJ - "A me interessano Skriniar, Miranda e i miei giocatori. De Vrij sarà nostro dal primo luglio, qualche precisazione dovevo farla. Oggi si schiereranno le migliori squadre possibili, avrei voluto vedere in campo Gagliardini ma per problemi fisici non ci sarà. Le squadre daranno il meglio".



SULLA CHAMPIONS - "Siamo consapevoli di avere iniziato un percorso. A inizio stagione l'obiettivo era la Champions, ci proveremo stasera ma se non ci riusciremo sarà perché una squadra ha fatto meglio e ci congratuleremo. Da lunedì poi lavoreremo per migliorare, però la stagione è positiva".



SUI RISULTATI ALTALENANTI - "Abbiamo iniziato un percorso di crescita, con uno staff e giocatori nuovi. Abbiamo fatto ottime partite, altre dove non abbiamo reso al massimo delle nostre disponibilità, ma è normale. Chi ha fatto calcio sa che serve pazienza e noi ne abbiamo. Siamo convinti che con Spalletti e questi giocatori abbiamo iniziato il percorso migliore, chi arriverà l'anno prossimo beneficerà di questo processo iniziato in questa stagione".



SULLA CHAMPIONS A LIVELLO ECONOMICO - "Cambierà qualcosa, senza avremo qualche possibilità in meno ma le ambizioni dell'Inter e di Suning non cambieranno. Vogliamo tornare ad essere protagonisti e diventare competitivi nel minor tempo possibile. Attraverso la continuità e la programmazione, e questa volta posso usare la parola continuità. Senza Champions mancherà una decina di milioni ma ciò non influirà sul percorso intrapreso. Vogliamo farlo attraverso la continuità e la progammazione".