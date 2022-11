Graham Arnold, ct dell'Australia, ha parlato dopo la sconfitta contro la Francia, nella gara d'esordio del Mondiale in Qatar: "Abbiamo iniziato molto bene la partita, ma la qualità tecnica ha fatto la differenza. Il modo in cui abbiamo segnato il primo gol è l'esempio di ciò che ci piace fare in campo. La Francia è stata più forte fisicamente, oltre che naturalmente più veloce di noi. Penso che sia davvero difficile fermare un giocatore come Mbappé. Ma i miei ragazzi hanno dato il massimo e questo è tutto quello che posso chiedere loro. Adesso dovremo cercare di imparare dai nostri errori, per prepararci per la seconda partita del girone contro la Tunisia. Tutti sono in buona salute".