L’Australia, per la seconda volta nella storia – l’unica nel 2006 – è riuscita a centrare la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Decisiva la vittoria 1-0 contro la Danimarca. Il commissario tecnico Graham Arnold, ai microfoni di SBS, si è lasciato andare a queste dichiarazioni nel post partita: “Sono così orgoglioso dei ragazzi per lo sforzo fatto. Hanno messo in campo tutta la loro convinzione, hanno lavorato così duramente. Questi ragazzi sono entrati in campo con una grande mentalità. Abbiamo lavorato per quattro anni su questo, cioè sulla convinzione, sull'energia e sulla focalizzazione. Nei loro occhi ho visto che erano pronti per stasera. Come ho detto ai ragazzi, per questo abbiamo vinto, dopo aver giocato una grande partita anche contro la Tunisia. Ora però nessuna festa".