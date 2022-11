Ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali in Qatar e nel gruppo D, quello della Francia già qualificata agli ottavi, ci si gioca tutto. Alle 16 Australia e Danimarca si affrontano per giocarsi un posto tra le prime 16 del mondo. I Socceroos si sono rialzati dopo la sconfitta all'esordio con la Francia e hanno battuto la Tunisia, occupano ora il secondo posto in classifica. Spalle al muro i danesi, con un solo punto in due giornate e costretti a vincere per passare.



Fischio d'inizio alle 16, su Calciomercato.com la diretta di Australia-Danimarca.



FORMAZIONI UFFICIALI



Australia: Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich; Mooy, McGree, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin.



Danimarca: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Lindstrom; Eriksen, Jensen; Braithwaite.