Un altro no, il governo australiano annulla per la seconda volta il visto di Novak Djokovic e ora la partecipazione all'Australian Open è ad estremo rischio. Il ministro dell'Immigrazione, Alex Hawke, ha usato il proprio potere per revocare il visto, "per motivi di salute e ordine pubblico, in quanto era nell’interesse della popolazione farlo". Attesa ora per le mosse degli avvocati del tennista serbo, che dovrebbero presentare ricorso contro l’annullamento del visto presso il circuito federale e il tribunale della famiglia, come avevano già fatto con successo dopo il primo annullamento. Se i legali non impugneranno la decisione in tribunale, Nole sarà immediatamente espulso dal Paese.