La partita tra Francia e Australia ha sancito ancora una volta la supremazia della Francia. Quello cha fa discutere, però, è una svista arbitrale avvenuta al minuto 73', quando il punteggio era già fisso sul 4-1. Al momento della doppia sostituzione che ha visto l'ingresso di Karang Kuol e Awer Mabil, al posto di Riley McGree e Craig Goodwin, quest'ultimo non si era accorto di essere stato richiamato in panchina. Goodwin è dunque rimasto in campo ed il gioco è ripreso con 12 giocatori australiani. Dopo alcuni tocchi di palla, un assistente dell'arbitro Victor Gomes ha richiamato la sua attenzione ed il gioco è stato fermato per permettere al giocatore di uscire.