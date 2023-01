Jannik Sinner è il primo big a passare il turno all'Open d'Australia 2023. L'azzurro ha eliminato all'esordio il britannico Kyle Edmund (583 Atp) superandolo in tre set con i parziali di 6-4 6-0 6-2 in un'ora e 56 minuti di gioco. Si tratta della millesima vittoria azzurra nei tornei del Grande Slam, la numero 124 all'Open d'Australia. Al secondo turno Sinner troverà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, n.79 ATP, alla seconda partecipazione al main draw australiano dove per la prima volta ha superato un turno (nessun precedente).