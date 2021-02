Jannik Sinner non ce la fa nonostante abbia letteralmente venduto carissima la pelle ed esce al primo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. L'altoatesino si è arreso in 5 set a Denis Shapovalov, numero 12 del ranking, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 in tre ore e 56 minuti.