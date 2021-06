Dopo la sconfitta con l'Olanda, il ct dell'Austria Franco Foda ha parlato ai microfoni del canale ufficiale ORF: "Abbiamo perso palla troppo facilmente nella prima mezzora, abbiamo invitato l'Olanda a colpirci troppo spesso. Siamo andati in avanti nel finale ma non abbiamo buttato dentro i nostri cross. Non abbiamo creato abbastanza chance. Non abbiamo crossato e non abbiamo tirato in porta. Non eravamo abbastanza determinati. Ci mancava l'obiettivo, non è bastato buttarci in avanti".