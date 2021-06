Il ct dell'Austria, Franco Foda, ha parlato al quotidiano Kleine Zeitung prima della sfida all'Italia, valida per gli ottavi di finale: "Non ha senso giocare a Londra. La salute viene prima di tutto. Ma guardando le regole di ingresso, vista la variante del virus in Inghilterra, sarebbe una follia se i nostri tifosi non potessero esserci. Spero che la Uefa cambi qualcosa, altrimenti sarebbe un gran peccato. Sarebbe meraviglioso se i tifosi potessero venire dall’Austria e vivere con noi questo momento così speciale".



SULL'ITALIA - "Inizialmente sembra una sfida irrisolvibile e impossibile per noi, perché loro non perdono da un’eternità. Ma prima o poi perderà anche la squadra di Mancini. Siamo comunque contentissimi di poter vivere questo momento”