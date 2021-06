Al via anchecon la prima sfida in programma, sfida tra le due outsider del girone che comprende anchele quali si affrontano in serata. L'Austria, alla seconda partecipazione di fila agli Europei, si affida al capitano Davidnuovo calciatore del Real Madrid, ma anche a Sabitzer, leader dell'RB Lipsia, e alla vecchia conoscenza interista Arnautovic, in odore di trasferimento al Bologna. Dall'altra parte l'ex nerazzurro, attualmente al Genoa, Goranguida la spedizione della Macedonia del Nord, alla prima storica qualificazione alla fase finale degli Europei: un traguardo incredibile, dopo aver battuto la Germania nella gara delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar, Occhio anche al napoletano Elmas e all'ex Palermo Trajkovski. Le prime due classificate di questo raggruppamento affronteranno negli ottavi di finale le prime due del gruppo dell’Italia.La Macedonia del Nord inizia a Bucarest contro l'Austria la sua prima fase finale di sempre. Nelle qualificazioni agli Europei, gli austriaci hanno battuto due volte i macedoni.​ Le due squadre non si erano mai incontrate prima di essere state sorteggiate insieme nelle qualificazioni, con l'Austria che ha vinto in casa e in trasferta finendo seconda nel Gruppo G con 19 punti, cinque in meno della terza qualificata Macedonia del Nord.​Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Laimer, Schlager; Baumgartner, Sabitzer, Alaba; Kalajdzic.Dimitrievski; Nikolov, Ristovski, Velkovski, Musliu, Altioski; Bardi, Ademi, Elmas; Trajkovski, Pandev.