Franco Foda ha annunciato le proprie dimissioni da ct della Nazionale austriaca. Dopo quattro anni e mezzo si chiude la sua esperienza, lascia in seguito alla mancata qualificazione al Mondiale in Qatar: "Ho riflettuto molto negli ultimi giorni e ieri sera ho deciso. Avrei potuto avere la possibilità di prolungare il mio contratto ma non mi importa più, mi assumo la responsabilità. È stato un grande onore per me allenare e lavorare con questa squadra. Sono stati quattro anni e mezzo fantastici. Il mio successore allenerà una squadra dal grande potenziale".