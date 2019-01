Da diverso tempo Danilo Avelar non è più al Torino, il terzino però è ancora di proprietà della società granata che in estate lo ha ceduto un prestito ai brasiliani del Corinthians. Ora, però, per il difensore è arrivata una richiesta di informazioni da parte dell'Amiens, club che milita nella Ligue 1 francese e in cui Avelar ha già giocato, in prestito, nella scorsa stagione.



L'Amiens sarebbe interessata ad acquistare a titolo definitivo Avelar già in questa sessione di mercato: se l'operazione dovesse andare in porto il Torino si ritroverebbe un tesoretto inaspettato sul quale poter contare.