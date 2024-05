Avellino-Catania: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Incrocio di fuoco al 'Partenio', dove l'è chiamato a ribaltare la sconfitta per 1-0 incassata all'andata in casa del. Agli irpini, testa di serie, nel ritorno del secondo turno della fase nazionale deibasterà battere gli etnei anche con un gol di scarto per assicurarsi l'approdo alla Final Four: un pari nei 90' (non sono previsti supplementari o rigori) o una vittoria dei rossoazzurri, premierà gli uomini di Zeoli.Chi si qualificherà tra Avellino e Catania, in semifinale, giocherà contro Padova o Vicenza.

Avellino-Catania andrà in onda in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (252), in chiaro - solo in Sicilia - su Sestarete (canale numero 81 del digitale terrestre) e in streaming su NOW e Sky Go.