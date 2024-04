Playoff Serie C 2024: tabellone, date, regolamento, squadre qualificate dai gironi e come funziona

Solamenteinfatti vengonoe sono già state designate:Il resto delle squadre di Serie C deve passare dai playoff per l'ultimo posto disponibile, come avvenuto l'anno scorso per ilAncora da definire completamentementredelle partite sono già disponibili:Primo turno, sabato 4 maggio 2024Secondo turno, martedì 7 maggio 2024

Primo turno, sabato 11 maggio e martedì 14 maggio (andata/ritorno)
Secondo turno, sabato 18 maggio e martedì 21 maggio (andata/ritorno)
Semifinali, sabato 25 maggio e martedì 28 maggio (andata/ritorno)
Finale, domenica 2 giugno e domenica 9 giugno (andata/ritorno)
Primo turno, sabato 4 maggio 2024
Secondo turno, martedì 7 maggio 2024
Secondo turno: Torres-da definire, Padova-da definire

Finale, domenica 2 giugno e domenica 9 giugno (andata/ritorno)(Triestina, Vicenza, Legnago Salus, Atalanta U23 e Padova)(Torres, Carrarese, Gubbio, Pescara, Perugia, Pontedera, Juventus Next Gen)(Avellino, Casertana, Taranto, Picerno e Benevento)(Catania)Catania qualificata ai playoff tramite la Coppa ItaliaIn caso di zona playout, infatti, non potrà giocare i playoff nonostante la Coppa Italia vinta.- Partecipano ai playoff 28 squadre, ovvero le classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi più la vincitrice della Coppa Italia di Serie C Alla prima fase partecipano 21 squadre, classificate dal quarto al decimo posto di ciascun girone. Nel primo turno della prima fase partecipano 18 squadre, sei per ogni girone, mentre nel secondo le 9 qualificate più le tre quarte in classifica per un totale di 12. Alla seconda fase, primo turno, partecipano le sei qualificate più le terze classificate dei gironi e la vincitrice della Coppa Italia per un totale di dieci squadre. Alla seconda fase, secondo turno, partecipano le cinque qualificate più le tre seconde classificate, per un totale di otto squadre. Alla final four partecipano le quattro qualificate, che si sfidano in due semifinali e dunque nella finalissima.

quinta contro decima, sesta contro nona, settima contro ottava (partita unica in casa della miglior classifica, in caso di pareggio passa la miglior classificata. Non ci sono supplementari e rigori)miglior classificata contro peggiore (partita unica in casa della miglior classifica, in caso di pareggio passa la miglior classificata. Non ci sono supplementari e rigori)migliori classificate (teste di serie) contro peggiori (non teste di serie): partite di andata e ritorno, in caso di pareggio nelle due partite passa la miglior classificata. Non ci sono supplementari e rigori. Gara di ritorno in casa della miglior classificata

migliori classificate (teste di serie) contro peggiori (non teste di serie): partite di andata e ritorno, in caso di pareggio nelle due partite passa la miglior classificata. Non ci sono supplementari e rigori. Gara di ritorno in casa della miglior classificatapartite di andata e ritorno con accoppiamento tramite sorteggio. In caso di parità si giocano supplementari ed eventualmente si calciano i rigori. In caso di parità si giocano i supplementari ed eventualmente si calciano i rigori