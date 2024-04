Avellino-Crotone: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

GUARDA Avellino-Crotone SU SKY

Ultimo impegno di campionato per, contro nelladeldi. Gli irpini con una vittoria sarebbero certi del secondo posto a prescindere dal risultato del Benevento in quanto avanti negli scontri diretti, mentre i pitagorici sono matematicamente dentro ai Playoff ma devono difendere (o migliorare) l'attuale ottava posizione.Avellino-Crotone si gioca sabato 27 aprile 2024, con calcio d'inizio alle 18:30, allo stadio 'Partenio-Adriano Lombardi' di Avellino.Avellino-Crotone sarà visibile in diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Calcio (canale numero 202) e in streaming su NOW e Sky Go.