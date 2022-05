L'Avellino ha ufficializzato l'arrivo di Roberto Taurino come nuovo allenatore. Il tecnico ha firmato un contratto con la società irpina che lo legherà al club per un solo anno. Di seguito il comunicato della società:



"L’Us Avellino 1912 comunica di aver raggiunto l’accordo con Roberto Taurino. L’allenatore, nato a Lecce il 22 gennaio 1977, ha guidato nel corso della sua carriera Virtus Francavilla, Viterbese, Bitonto e Nardò. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2022 e prevede una durata fino a Giugno 2023.



L’Us Avellino 1912 porge il suo benvenuto a Mister Taurino augurandogli buon lavoro per la nuova avventura con il club biancoverde. La presentazione alla stampa e ai media si terrà prossimamente".