Dopo aver eliminato rispettivamente Catania e Padova,si sfidano nell'andata della. Primo round al 'Partenio', ritorno al 'Menti' domenica sera: chi supererà le semifinali, nella finalissima sfiderà la vincente del doppio confronto tra Benevento e Carrarese.Nel caso in cui dopo i 180 minuti il bilancio tra Avellino e Vicenza dovesse risultare in parità, si andrà ai tempi supplementari e nel caso ai rigori.Avellino-Vicenza sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (251), nonché in diretta streaming su NOW, RaiPlay Sport e Sky Go.