Come riporta Il Mattino: "Ci sono allenamenti che si devono vedere ed altri che sono uno spettacolo solo ad ascoltare. Come quello di Gattuso. Uno show di urla, incitazioni, arrabbiature, sfoghi. Anche se poi per stemperare la tensione e rompere il ghiaccio con la sua nuova squadra prende parte al torello iniziale.

La sua voce prende il sopravvento su ogni cosa: «Non dovete avere paura di sbagliare»; «avete solo un minuto per bere», «non mi importa se perdiamo palla, giochiamola».

Ed è così, per un’ora e mezza. Un sergente di ferro volevano, e un sergente di ferro hanno trovato. Il suo è un allenamento senza sosta, con sollecitazioni continue per Lorenzo Insigne, la cui operazione «recupero» è una delle mission della ditta Gattuso.

La squadra capisce subito che il registro è cambiato, che i metodi sono severi. Lo hanno invocato loro e sono stati accontentati. Adesso, non ci sono più alibi. C’è De Laurentiis a bordo campo ad assistere alla lunga seduta. Ed è ammirato dal metodo di lavoro dell’ex tecnico del Milan".