Nella giornata di oggi, il Collegio di Garanzia del Coni non è chiamato ad esprimersi soltanto sul ricorso presentato in merito alla disputa di Bologna-Inter, ma anche di Atalanta-Torino e Udinese-Atalanta. L’avvocato Edoardo Chiacchio, legale dei granata, ha parlato così prima dell’inizio dell’udienza: "Mi aspetto che venga respinto il ricorso dell’Atalanta, non penso abbiano chance di vincerlo. Bologna-Inter? È un caso atipico perché in carenza di un ricorso al giudice sportivo per richiesta di forza maggiore c’é stata una pronuncia d’ufficio e questo non si era mai verificato".