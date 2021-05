Nello Zenit San Pietroburgo l’attaccante iraniano Sardar Azmoun sta facendo tutto al meglio. A 26 anni ritiene di aver esaurito la sua missione nel campionato russo, nonostante abbia ancora un altro anno di contratto.



Già l’estate scorsa il Napoli lo aveva corteggiato a lungo, prima di virare su Osimhen. Ora sulle sue tracce si è messo il Borussia Dortmund, da sempre cacciatore seriale di goleador. Il suo nome è stato associato anche alla Roma prima dell’avvento di José Mourinho, ma gli ultimi indizi portano pure all’Atalanta.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i Percassi intendono rafforzare il fronte d’attacco in vista della prossima Champions League e ormai le piste russe vanno di moda in casa bergamasca dopo il successo dell’operazione Miranchuk. Certo, lo Zenit lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma il giocatore spinge per andar via. Così l’Atalanta conta di spuntare uno sconto significativo. Ci sono già stati i primi contatti, adesso bisogna solamente aspettare.