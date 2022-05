Il Mundo Deportivo è sicuro: a fine stagione in casa Chelsea sarà il momento dei saluti per Cesar Azpilicueta e Marcos Alonso. I due difensori lasceranno i Blues ma potrebbero ritrovarsi insieme con la maglia del Barcellona: il primo è in scadenza di contratto e basterà trovare l'accordo col giocatore, per l'ex Fiorentina invece bisognerà trattare con il Chelsea.