Come riportato da Mundo Deportivo, due giocatori del Chelsea, richiesti dal Barcellona, sarebbero volati in America con la squadra. I giocatori in questione sono Azpilicueta e Marcos Alonso che sono pedinati costantemente dal club blaugrana. I due spagnoli potranno partire però solamente se i Blues troveranno i giusti sostituti.