Stefano Azzi, amministratore delegato di DAZN Italia, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per parlare delle indiscrezioni a proposito di una nuova partnership con Sky in vista della prossima stagione calcistica. Accordo che seguirebbe un’intesa tra la stessa DAZN e TIM a proposito dei diritti tv della Serie A: "DAZN resta l’unico titolare di tutti i diritti sulla serie A. Noi siamo concentrati sulla negoziazione con TIM con cui abbiamo una partnership di lunga durata e siamo in ottimi rapporti con l’attuale management. Però,", ha esordito il CEO della piattaforma.E ancora: "Secondo il precedente management di TIM qualcosa non aveva funzionato, i nuovi manager stanno rivedendo vari punti, e noi siamo apertissimi. Vogliamo crescere e portare la serie A al maggior numero possibile di spettatori, quindi disponibili ad altre partnership. Ma ribadisco: ora siamo concentrati sui negoziati con TIM, è il nostro primo partner. Sky? Il nostro interlocutore principale è TIM.Sky per DAZN è già un partner in vari Paesi, anche in Italia».Poi, una battuta sull’inizio della Serie A con il pubblico in vacanza, e il rischio “sovraffollamento” sulla piattaforma: "Siamo consapevoli del momento. L’esperienza finale non è soltanto il frutto dell’attività di DAZN, ma è un gioco di squadra fra diversi attori.L’intero sistema è consapevole dell’importanza della partenza del campionato".Infine, una battuta sui prezzi dei nuovi piani standard e plus, tema che ha fatto molto discutere: "Al momento dell’adesione a DAZN tutti sapevano che la promozione di 19,99 euro al mese sarebbe durata un anno per poi passare a 29,99 euro. Abbiamo mantenuto i prezzi invariati, lo abbiamo comunicato con circa due mesi d’anticipo. Per seguire il campionato inglese si pagano circa 75 euro".Azzi chiude poi con un pensiero sulla doppia utenza: "Su alcuni siti e social network si favorisce la condivisione degli abbonamenti. Al di là dei rischi di dare la propria password (voi lo scambiereste il pin del bancomat?),Per chi vuole vedere la partita in simultanea in due luoghi diversi c’è una opzione dedicata".