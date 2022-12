Le strade di Daley Blind e dell’Ajax si sono definitivamente separate. Una storia d’amore durata per tutta la carriera del laterale olandese – le uniche due parentesi non vissute con la maglia dei Lancieri riguardano il prestito semestrale al Groningen nel 2010 ed i 4 anni al Manchester United (‘14/’18) – dalle giovanili sino alla rescissione contrattuale. Con l’addio di Blind, Dusan Tadic rimane l’unico superstite della formazione ‘18/’19 che sfiorò l’accesso alla finale di Champions League. Una rosa costellata da giocatori di livello assoluto – de Ligt, de Jong e Ziyech su tutti – che nella massima manifestazione europea fu protagonista assoluta. 2° posto, da imbattuti, nel Girone E – alle spalle del Bayern Monaco -, la leggendaria vittoria 4-1 al Santiago Bernabeu nel match di ritorno degli ottavi – dopo la sconfitta 2-1 in casa -, il successo in casa della Juventus. Questo il percorso dell’Ajax di quell’anno, eliminato solo per la vecchia regola dei gol in trasferta – decisiva fu la tripletta di Lucas Moura per il Tottenham -. Una rete al 96° inoltrato che ha spento i sogni di gloria degli olandesi, ad un istante dal tornare in finale di Coppa dei Campioni dopo 22 anni. Ma che fine hanno fatto i protagonisti di quella storica cavalcata? Riviviamo, insieme alla nostra gallery, il percorso degli 11 titolari della semifinale di ritorno contro gli Spurs.