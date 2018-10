Il giocatore dell'Inter Borja Valero ha rilasciato un'intervista a El Pais in cui ha parlato anche del suo periodo a Firenze: "Quando sono arrivato in Italia inizialmente erano dubbiosi su di me, perché diversi giocatori spagnoli non avevano fatto bene in questo campionato. Fortunatamente sono arrivato alla Fiorentina, con un gruppo di giocatori giovani e un allenatore che voleva giocare a calcio. Il tempo mi ha dato ragione. Firenze era fatta su misura per me. Ho cercato di essere il più intelligente possibile, perché il Italia ci sono cose a cui non ero abituato. Giocano un calcio più fisico e tattico. Oggi, comunque, penso che la Serie A abbia molte influenze da diversi allenatori e si possono incontrare diverse filosofie di gioco".