A pochi giorni dal suo 29esimo compleanno l’ex attaccante della, attualmente attaccante del, ha scelto di passare qualche giorno a Firenze. Dopo più di 7 stagioni in maglia viola, condite da quasi 40 gol in tutte le competizioni, il senegalese non poteva dimenticare quanto passato a Firenze e il post pubblicato dal giocatore questo pomeriggio ne è una testimonianza. "". Questo il saluto romantico di Babacar alla città e ai tifosi della Fiorentina.Ecco il post pubblicato dal giocatore su instagram: