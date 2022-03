A poco meno di due mesi dalla fine del campionato, la dirigenza viola e Vincenzo Italiano stanno cominciando a pianificare il mercato estivo della Fiorentina, che nonostante tutto sta già cominciando ad entrare nella fase calda. Tra i casi da risolvere il prima possibile senza dubbio c’è quello di Alvaro Odriozola: il terzino spagnolo di proprietà del Real Madrid in questa stagione si è conquistato Firenze e la Fiorentina, ma il richiamo dei Blancos potrebbe farlo vacillare eccome.



L’edizione odierna de La Nazione, nel fare il punto della situazione sul numero 29 viola, apre allo scenario peggiore per il club gigliato: ovvero l’eventualità in cui i Blancos scelgano di riportarlo il prima possibile in Liga per sostituire Carvajal. In caso di mancata chiamata da Madrid la voglia di Odriozola è comunque quella di rimanere almeno un'altra stagione a Firenze, ma per non farsi trovare impreparata la Fiorentina secondo il quotidiano locale starebbe sondando un altro profilo.



Sono tante le conferme sul forte interesse dei viola per Diogo Dalot del Manchester United, che qualche anno fa ha anche indossato la maglia del Milan. Il portoghese sarà la seconda scelta: davanti al rischio di perdere una pedina preziosa come Odriozola, la Fiorentina è pronta a investire sull’esterno classe ‘99 portoghese.