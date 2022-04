Markus Babbel, ex giocatore del Bayern Monaco, ha parlato a Sun Sport del futuro di Timo Werner, attaccante del Chelsea:



"Il Chelsea è un posto difficile, nemmeno Lukaku sta giocando! Timo è un bomber e ha bisogno del 100% di fiducia da parte dell'allenatore nel suo stile di calcio. E' un po' diverso: è un giocatore laborioso, un personaggio fantastico, ma non è abile come gli altri. Se non sente il supporto al 100% dell'allenatore lo puoi vedere da come gioca. Però le cifre che guadagna a Londra non le guadagnerà mai da nessuna parte".