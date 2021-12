Dicono scuola ha poco sangue (soldi pubblici), quindi la salassano di un giorno di lezioni. Anzi due: che farà il prof aderente alla Cgil? Sciopera oggi e fa il bis il 16 nello sciopero generale? Così, tanto per dare una mano alla scuola...per la discesa. Non ci sono dati ovviamente, ma spira una leggera aria di flop di questo sciopero dei prof.E fanno 3,8: sono i miliardi che il governo ci mette per limitare i giganteschi aumenti delle bollette. Non basteranno certo a tenerle ferme, ma di certo è un po' più di un aiutino.Proposta Ue: dal 2030 una casa che consuma troppa energia e che quindi danneggia nel suo piccolo oltre modo l'ambiente dovrebbe essere messa fuori dal mercato immobiliare. Subito grande scandalo e orrore all'idea. Magari discutere della data, magari impostare incentivi fiscali e urbanistici per chi rinnova gli impianti mangia energia a casa sua (c'è già abbondante il Superbonus 110%)? No. Prevale e domina l'idea che l'energia pulita la vogliamo assolutamente, basta che non ci rompa le scatole a casa nostra.Ma non è un errore mastodontico e neanche un impazzimento dell'algoritmo, è quanto il destinatario del bollettino ha negli anni evaso in termini di tasse e contributi, più multe e sanzioni.Lo ha svelato ai bambini il vescovo di Noto. In effetti Babbo Natale se l'è inventato la Coca Cola e l'albero di Natale era una tradizione povera del Nord europa emigrata con gli emigrati in America e da lì tornata da noi come emigrante che ha fatto fortuna. E a ben guardare anche Natale era una roba romana su cui poi il cristianesimo ha sovrapposto una arbitraria data di nascita di Gesù. E la Befana aveva una qualche discendenza con venature pagane...E allora?Assessore Pd Campidoglio Roma, invito-appello-memento-preghiera-intimazione ai romani. Eccolo: non fate troppi pacchi per i regali di Natale o almeno fateli piccoli, incartate poco! Perché poi i pacchi finiscono nel monte rifiuti e i rifiuti a Roma già non si raccolgono normalmente da anni...L'assessore, già che c'era, poteva aggiungere: non bevete troppo, non spendete troppo, siate buoni, pochi dolci...L'invito a non far pacchi perché poi nessuno li raccoglie quando diventano immondizia difficile dire se sia più disperato o grottesco.Un lettore del Corriere della Sera segnala e scrive: a Napoli nei taxi a separare tassista e cliente divisioni con cellofan, buste di plastica o...niente. A Milano invece a separare tassista e passeggero su tutti i taxi barriera di plexigas con fessura per banconote o carte. A Roma? Dipende...(non lo dice il lettore, lo diciamo noi). In media a Roma più vicini a Milano che a Napoli, ma non troppo. E' da questi particolari che si giudica una categoria? No, una categoria no, ma una comunità anche sì.