Il maxi-affare con la Juventus e non solo: il Milan si muove anche sul mercato in uscita. Oggi nella sede rossonera, tra l’incontro con la Juventus e quello con Giuseppe Riso (agente di Mattia Caldara) si è visto anche Carlos Bacca. Il colombiano, sotto contratto coi rossoneri fino al 2020, è reduce dal prestito al Villarreal e aspetta di conoscere il proprio futuro. Il club spagnolo vorrebbe acquistare a titolo definitivo l’ex Siviglia, ma non per i 15 milioni chiesti dalla società rossonera.



VUOLE LA SPAGNA - Il Villarreal ne ha offerti circa 8, Bacca vorrebbe tornare in Spagna, ma al momento deve solo attendere che arrivino offerte soddisfacenti per i rossoneri. Leonardo comunque si sta muovendo per cedere il colombiano - che non rientra più nei piani del Milan - nel minor tempo possibile. Il club di via Aldo Rossi ha bisogno di fare cassa, Bacca è sul mercato, ma manca ancora l’offerta giusta. In Turchia Galatasaray e Trabzonspor hanno avanzato proposte concrete, ma Bacca aspetta la Liga, vuole solo la Spagna. E il Milan attende la proposta giusta per il classe 1986, possibilmente a breve...