Che futuro per Carlos Bacca? L'attaccante colombiano sta per chiudere la stagione 2017/18 in prestito dal Milan al Villarreal ed è stato inserito nei pre-convocati del Mondiale con la sua Colombia. Un'annata positiva dopo la deludente stagione chiusa lo scorso giugno con il club rossonero, ma che potrebbe non portare alla permanenza in Spagna.



DIRITTO DI RISCATTO - La scorsa estate il Milan ha ufficializzato il suo passaggio in prestito al Villarreal con diritto di riscatto fissato a 15,5 milioni di euro. Una cifra che oggi il club spagnolo non ha intenzione di versare nella totalità al club rossonero. Da tempo sono iniziati i contatti fra i club con l'obiettivo da parte del Villarreal di abbassare l'esborso economico per il riscatto trovando però, almeno per ora, il no fermo del Milan.



PARLA BACCA - Parlando ai microfoni di AS l'attaccante colombiano ha confermato la volontà di restare al Villarreal e ha ribadito come una trattativa sia già ben avviata: "Sono tranquillo, sto bene qui, penso soltanto alla prossima partita e alla Nazionale. Il Villarreal sta parlando con il Milan e con il mio agente per risolvere la questione, io sono concentrato soltanto sul finale di stagione. Spero che il mio futuro si risolva in breve tempo“.