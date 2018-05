I segnali latitano, i dubbi lievitano. Da Milan Badelj ancora nessun messaggio di risposta all’offerta di rinnovo della Fiorentina. Questione di ore e si saprà se sono autentiche le indiscrezioni che danno il croato in partenza per il Milan.



RINNOVO LONTANO - L'occasione per il contratto 'della vita', oltre il milione e trecentomila euro offerti dalla Fiorentina. Possibile comunque che, da parte della società viola, venga concesso un contratto leggermente più ricco e lungo, ma non nella misura da contrastare i sussurri che si avvertono in giro.



SIRENE ROSSONERE - Saranno necessari altri due o tre giorni per il chiarimento definitivo, ma le possibilità di permanenza sono in diminuzione. E Corvino dovrebbe trovare in tempi rapidi un nuovo regista per Pioli. Per il Milan sarebbe un colpo, a parametro zero.