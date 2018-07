Aumenta la fila per Badelj. Secondo Tuttosport, il mediano croato svincolatosi a parametro zero dalla Fiorentina interessa pure al Torino. Che duella col Genoa per Krunic (Empoli) e sogna di riportare in Italia l'attaccante Zaza (Valencia) oltre ai romanisti El Shaarawy e Juan Jesus. Bonifazi richiesto da Sassuolo e Spal.



Inoltre, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, per completare l'opera sul mercato i granata cercano anche un esterno sinistro: proposti Costa dalla Spal, Sobol ex Shakhtar, c’è l’ipotesi Ricca del Malaga, non riscalda Martella, sullo sfondo Laxalt (anche se non c'è una trattativa) ma la prima scelta conduce all’estero. Un’idea potrebbe essere Antonelli del Milan a sentire il suo procuratore Gianni Vitali a Radio Rmc Sport: "Luca ha estimatori in tutta Italia, non ci sono solo Frosinone e Torino".