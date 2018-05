La Lazio cerca rinforzi sul mercato per la difesa. Il direttore sportivo Tare ha trovato un accordo di massima con il tedesco Badstuber (ex Bayern), che si svincola a parametro zero dallo Stoccarda ed è cercato pure in Turchia da Besiktas e Fenerbahce.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il ds biancoceleste sta battendo altre piste come quelle che portano a Glik (Monaco, ex Torino), Acerbi (Sassuolo) e Militao (San Paolo).