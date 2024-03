Bagarre fra Juric e Italiano. Il retroscena: ecco chi ha mandato il tecnico viola in tv per fare pace

Quelle viste a fine partita fra Ivan Juric e Vincenzo Italiano non sono state scene propriamente edificanti in Torino-Fiorentina. E fra bisticci e screzi, a fine match il croato si è reso protagonista di un gesto deprecabile in cui ha mimato al tecnico gigliato di volergli tagliare la gola. Tensione per la verità rientrata nel post gara, quando Italiano e Juric si sono ritrovati insieme davanti al microfono di Sky e si sono abbracciati garantendo che fosse tutto a posto rispetto ad una manciata di minuti prima. Tuttosport in edicola questa mattina offre un ulteriore spunto per quanto riguarda la ricostruzione dell'evento.



PACE FATTA - Secondo il quotidiano, dopo il fischio finale, sarebbe stato il DS della Fiorentina Daniele Pradè a spingere l'allenatore gigliato ad andare accanto all'avversario per mettere una parola fine alla diatriba. "Amici come prima", questo è scaturito dall'incontro dei due a Sky Sport, ma sicuramente la cosa non finirà qui dato che l'allenatore granata sarà probabilmente sanzionato per il brutto gesto.



