Fiorentina, Beltran ammonito da diffidato: non ci sarà in un big match

Quella di Torino non è stata una buona serata per la Fiorentina. Nonostante una lunga superiorità numerica, gli uomini di Italiano non sono riusciti a battere quelli di Juric e si sono dovuti accontentare di uno scialbo 0-0. Ma per l'ex Spezia le brutte notizie non sono finite lì.



In una gara molto tesa e combattuta, sono fioccati i gialli. Anche Lucas Beltran è stato ammonito e, in virtù del suo status di diffidato, l'argentino non giocherà la prossima partita che vedrà i viola impegnati domenica sera all'Artemio Franchi contro la Roma di Daniele De Rossi.