La seconda sosta per le nazionali della stagione arriva dopo l’ottava giornata di Serie A, e quindi a quasi un quarto di campionato. La situazione di classifica è, quindi, per forza di cose parziale, ma allo stesso tempo restituisce già un acceso testa a testa tra Milan e Inter, che hanno un discreto margine sulla concorrenza. Attualmente sono i rossoneri a comandare la classifica con due punti di vantaggio sui nerazzurri, ma, secondo gli analisti, al termine del girone di andata la situazione sarà opposta: il titolo di “campione d’inverno”, infatti, si gioca tra 1,80 e 2 a favore dell’Inter, con il Milan quasi appaiato tra 2 e 2,25. Quote che raddoppiano per la Juventus, che si attesta a 4 come diretta inseguitrice del duopolio milanese, mentre sono più lontani i campioni d’Italia in carica del Napoli, proposti tra 7 e 7,50, e la Fiorentina, attualmente quarta in classifica, che oscilla tra 7,50 e 10.