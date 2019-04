Luigino Pellegrini, ex procuratore di Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano, ex di Fiorentina, Juve, Milan, Bologna, Inter e Brescia, rivela un retroscena sul passaggio del Divin Codino dalla Viola alla Vecchia Signora.



Queste le parole riportate da fiorentinanews.com: "Umberto Agnelli gli disse: ‘Vuoi andare al Mondiale di Italia ’90? E lui ovviamente sì che voglio andarci. ‘E allora devi venire alla Juventus’. Fu un vero e proprio ricatto, perché lui all’inizio disse che non voleva andarci, nonostante la Juventus gli stesse offrendo il doppio dell’ingaggio. Dire di no alla Juventus in quel momento significare dire di no al Mondiale e per un calciatore dell’età di 21 anni sarebbe stato un colpo alla sua carriera. Sono sicuro al 100% che se Baggio non fosse stato ricattato non avrebbe accettato la Juventus".