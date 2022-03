In Anteprima per voi il Video di #Fedez

Che il Signore ti dia tutta la forza di chi ti vuole bene ... non ho potuto che piangere. pic.twitter.com/i1RiiDH3b2 — (@GianniRoberto1) March 17, 2022

, che in sei puntate prova a dare una risposta alla domanda della sua piccola figlia Nina: "Papà, come si fa a essere felici?". Con l'aiuto di alcuni compagni di viaggio:Con quest'ultimo affronta anche i temi del dolore, della malattia e della morte:Invece il Divin Codino parla di religione e di buddismo:tra gli stampi di anatre che colleziona. È proprio questo che mi ha insegnato: il valore della riservatezza. Quanto a Luca, a lui che è davvero intelligente la malattia ha dato uno spessore emotivo fuori dal comune. Ascoltare Vialli ti obbliga a riflettere su te stesso, perché la morte riguarda tutti".A proposito di malattie, il rapper. Mi sento di raccontarlo in futuro perché quando l'ho scoperto mi ha dato conforto leggere storie di altre persone, ma non ora. In questo momento ho bisogno di stringermi intorno alla mia famiglia". Un paio di anni fa lo stesso Fedez aveva confessato: "Mi è stata trovata una cosa chiamata 'demielinizzazione' nella testa,La nascita delle mie figlie è la cosa più importante della mia vita, ma il picco di felicità al gol dinella finale di Champions League vinta a Madrid contro il Bayern Monaco nel 2020... Lo sbalzo di emozioni che ti può dare il calcio è unico e speciale.. Purtroppo ci siamo complicati la strada perdendo il derby, lo sfregio sulla tela. Sono un fan di Pioli, ma, che mette una pressione psicologica assurda agli avversari anche quando non scende in campo: non oso pensare cosa provi un difensore che se lo ritrova davanti. Quasi quasi, è normale che abbiano dei cali"., è quello che definiamo x factor e che va oltre il talento. Blanco ha gli occhi infuocati, proprio come Damiano...All'Eurovisione ci sarà l'Ucraina e non la Russia? Non mi sento all'altezza di affrontare un argomento di tale portata. Tutto il mondo ne sta parlando, cosa posso dire di tanto profondo in più in una situazione del genere? La pace è prioritaria, le domande sono tante e le risposte non le ho in tasca io".