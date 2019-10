Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano, ex di Juve, Milan e Inter tra le altre, ricorda al Festival dello Sport di Trento la sua esperienza in nerazzurro: "Ero felicissimo di vestire la maglia nerazzurra. Ho vissuto lì due stagioni, di cui la prima con quattro allenatori diversi. L'anno prima mi avevano già cercato a gennaio ma non me la sono sentita di lasciare Bologna e i suoi tifosi. Li avrei traditi. I problemi con gli allenatori? La gente mi voleva bene e quando non giocavo protestava, così per gli allenatori era difficile gestire la situazione. Lippi? Non tolgo i meriti a nessuno, ho avuto buoni rapporti anche con Sacchi, poi si sono un po' incrinati".