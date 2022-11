Intervistato da Sky, l'ex calciatore, Roberto Baggio, parla dei suoi tempi e delle difficoltà incontrate per l'integralismo di Arrigo Sacchi e dei suoi "seguaci".



LA RIVOLUZIONE DI SACCHI - "Aveva creato questa scuola e tutti seguivano lui. Per cui, per chi aveva il mio ruolo, che non era ben definito, era difficile. Se penso a Zola che è dovuto andare in Inghilterra per giocare, rido. Penso che l'allenatore sia importantissimo ma il calcio lo fanno ancora i giocatori, per fortuna".