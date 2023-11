Pecco campione del Mondo



Bagnaia vince il Mondiale #MotoGP per la seconda volta



CONGRATULAZIONI PECCO — JuventusFC (@juventusfc) November 26, 2023

Lasi avvicina al tanto atteso match contro l, in programma per questa sera. Intanto, un'importante vittoria per uno juventino è già arrivata: con il trionfo nel, infatti,si è laureato campione del mondo di Moto GP. "Pecco",, è stato celebrato con un post social proprio dal club bianconero: "Congratulazioni Pecco".