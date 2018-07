Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Salvatore Bagni ha parlato del mercato del Napoli spiegando come i tifosi azzurri si aspettassero un colpo da De Laurentiis, un regalo per potersi sentire al pari di Roma e Juventus.



“Ancelotti? E’ un amico, una persona e un allenatore straordinario. Ha la stima della tifoseria. Credo nel materiale che gli ha messo a disposizione De Laurentiis. Il gioco del Napoli, dopo tre anni di Sarri, era quello. Ora si ripartirà in modo diverso, è tutto da verificare con una squadra che aveva fatto vedere di essere molto competitiva. I tifosi aspettavano la ciliegina, per essere alla pari delle altre che si stanno muovendo, come Juventus, Inter e Roma”.