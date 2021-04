Intervistato da fcinter1908.it, l'ex calciatore, Salvatore Bagni, ha espresso la propria opinione sulle tante critiche rivolte all'Inter in relazione al gioco.



Cosa pensa del dibattito estetica-risultati delle ultime settimane e delle numerose critiche rivolte al gioco dell'Inter?

“Ma per favore... Conte ha risposto da gran professionista. Alla fine cosa conta? Io vorrei chiedere a chi dice queste cose se sarebbero stati soddisfatti se l'Inter avesse giocato sempre bene e avesse perso. Sono cose che non stanno in piedi nel calcio. Vinci perché meriti, perché sei concreto, perché devi giocare 38 partite ed è un lungo percorso: se hai continuità vuol dire che sei una squadra quadrata, organizzata, con dei valori importanti che ti ha trasmesso l'allenatore. Non dimentichiamo che alcune pedine le ha volute lui: non voleva un giocatore con le caratteristiche di Lukaku, ha voluto Lukaku, che ora gli fa la differenza. Bisogna dare a Conte anche questo merito. L'importante è portare a casa il risultato, e si sa quanto è difficile giocare contro questa Inter”.